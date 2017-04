¿A qué suenan los errores HTTP?

Pues según la lista de Spotify “HTTP Status”, creada por Nick Sargente, los errores y códigos de estado HTTP suenan bastante bien.

El error 500 (Error interno del servidor) estaría representado por la famosísima canción de The Proclaimers “I’m Gonna Be (500 Miles)”. El error 404 (No Encontrado) es un remix del mismo nombre del DJ holandés Martin Garrix. El marchoso “Funk 403” de Noise Tank representa el error 403 (Forbidden). Y por tener, tenemos hasta un heraldo del simpático error 418 (Soy una tetera) en la canción infantil “I’m a little teapot”.