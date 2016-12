Nintendo NX, dudas e inquietudes

Ayer desde Eurogamer, que es un medio bastante fiable, nos dejaban alguna pista de lo que podría ser la nueva consola de Nintendo. Nos contaron que la Nintendo NX será una consola portátil con un SoC Tegra de NVIDIA, que se podrá conectar al televisor mediante una base, que tendrá un par de mandos removibles y que usará cartuchos como soporte. Ahí es nada.

Pero esta información nos deja con bastantes más preguntas que respuestas, siendo la principal si la Nintendo NX vendrá a sustituir a la Nintendo 3DS, a la Wii U, o a ambas. ¿Quizás sea un modelo de tostadora? Todo dependerá de qué lleve esa base en su interior; si es un mero cargador con conexión HDMI, o si cuenta con una GPU propia que permita añadir potencia gráfica al conjunto.

En el primer caso, la Nintendo NX sería poco más que un tablet con salida HDMI. Un quiero y no puedo, si no se guardan algún as en la manga. Equivaldría a dar por perdida la batalla de las consolas de sobremesa, y, probablemente, a seguir perdiendo ventas en el juego portátil a favor de los smartphones. Sería un desastre de proporciones bíblicas.

Una consola híbrida, aunque no es una idea nueva, y de hecho Nintendo ha intentado cosas parecidas en el pasado, sí podría tener más sentido. Los juegos podrían tener un modo portátil y otro sobremesa, con distinto aspecto gráfico, distinto control e incluso distinto concepto jugable. ¿Qué tal un Pokémon Go que se transforme en un Pokémon Stadium al conectarlo a la base de la consola?