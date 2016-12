500 líneas o menos: La arquitectura de las aplicaciones de código abierto

A muchos estudiantes les ocurre que acaban sus ciclos, sus grados y sus másteres con la ligera impresión de no haber aprendido nada, y se encuentran en su primer día de trabajo perdidos, desorientados y aturdidos. A menudo no es más que un leve caso de síndrome del impostor que se cura al comprobar que muchos de sus jefes tienen tan poca idea de lo que se hacen como ellos, disimulado con mayor o menor éxito con el uso de palabras como “sinergia”, “big data” y “proactivo”.

Si el aprendiz tiene mucha suerte, quizás se encuentre con algún compañero curtido en mil batallas que le pueda ir enseñando las artes arcanas de su disciplina. Y si tiene vocación y constancia, y la fortuna de que no le echen en un ERE, quizás con el tiempo se convierta él mismo en un maestro.

A los que no tengan esa suerte, nunca me cansaré de recomendarles libros como “500 Lines or Less” (500 líneas o menos), el cuarto libro de la fantástica serie “Architecture of Open-Source Applications”; todo un arsenal de conocimiento destilado por algunos de los desarrolladores de proyectos de código abierto más notables de la comunidad.

Es posible leer todos los libros de la serie completamente gratis desde su página web, o comprarlos en formato físico, con lo que además que estaréis ayudando en gran medida a una organización tan necesaria como es Amnistía Internacional.